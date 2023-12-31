في أول تدوينة بمناسبة العام الجديد.. الرئيس الإسرائيلي يكشف جوهر معركة تل أبيب مع حماس في غزة

نشر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ فجر الاثنين تدوينة على صفحته الرسمية على منصة "X" بمناسبة السنة الجديدة، كشف من خلالها أهم مطلب لتل أبيب مع دخول العام 2024.

وقال إسحاق هرتسوغ: "مع دخولنا عام 2024 أدعو أسرة الأمم بأكملها وجميع قادة العالم إلى المطالبة والعمل من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن رهائننا الـ 133".

وأضاف" "الأطفال والمسنون والنساء والرجال محتجزون في أسر وحشي من قبل حماس، دون أدوية حيوية أو زيارة من الصليب الأحمر".

وأفاد بأن "إطلاق سراحهم فورا هو جوهر معركتنا مع حماس في غزة".

واختتم تدوينته بالقول "أتمنى أن يبدد النور الظلام، وليجلب العام الجديد السلام والأمل والشفاء للجميع".

עם כניסתה של שנה אזרחית חדשה - 2024, אני קורא לכל משפחת העמים ומנהיגי העולם, לפעול ולדרוש את שחרורם המיידי של 133 החטופים שלנו ללא תנאי.



תינוקות, קשישים, נשים וגברים, מוחזקים בשבי אכזרי על ידי ארגון הטרור חמאס, מבלי שזכו לאספקת תרופות סדירה ולביקור של הצלב האדום. שחרורם המיידי… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 31, 2023

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.

المصدر: RT