الرئيس الصيني يعرب عن ثقته بـ"إعادة توحيد" بلاده

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطابه الموجه إلى الأمة الصينية بمناسبة رأس السنة أن الصين "سيعاد توحيدها بالتأكيد".

وقال شي في كلمة التهنئة التي ألقاها بمناسبة حلول العام الجديد 2024: "إنه بعد الانقلاب الشتوي، نحن على وشك توديع العام القديم والولوج في العام الجديد".

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وأضاف: "من بكين، أتقدم بأطيب تمنياتي بالعام الجديد لكل واحد منكم!"

وأكد أن الصين مضت قدما بعزم ومثابرة في عام 2023، وتابع: "صمدنا أمام اختبار العواصف والأمطار، وشاهدنا مناظر جميلة تتكشف في الطريق، وحققنا الكثير من الإنجازات الحقيقية".

وتابع: "سنتذكر هذا العام باعتباره عاما من العمل الجاد والمثابرة. ومن الآن فصاعداً، لدينا ثقة كاملة في المستقبل".

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "جميع الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان يجب أن يربطهم الشعور بوحدة الهدف وأن يتشاركوا مجد تجديد شباب الأمة الصينية".

المصدر: ا ف ب+ شينخوا