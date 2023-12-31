"القسام" تنشر مشاهد لمسيّرة إسرائيلية تم الاستيلاء عليها في بيت لاهيا

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة Skylark-2 المسيّرة الاستطلاعية التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأصدرت "القسام" بيانا مساء اليوم الأحد، أعلنت فيه إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكايلارك-2" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وهذه ليس المرة الأولى، حيث أعلنت "القسام"عدة مرات عن الاستيلاء على طائرات مسيرة إسرائيلية، وكان آخرها الجمعة الماضية، حين قالت الكتائب أنه تم الاستيلاء على طائرة Skylark-2 إسرائيلية شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

المصدر: RT