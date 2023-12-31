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مظاهرات حاشدة تعم أنحاء العالم تضامنا مع غزة (فيديوهات)

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مظاهرات حاشدة تعم أنحاء العالم تضامنا مع غزة (فيديوهات)
AFP
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خرج يوم الأحد الآلاف إلى الشوارع في معظم أنحاء العالم تنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت مدينة قونيا التركية تظاهرة دعما لغزة وفلسطين، ورفضا لما يرتكبه الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وشارك الآلاف في تظاهرة بمدينة دبلن الإيرلندية، دعما لغزة حاملين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وإنقاذ أهالي غزة من القصف الإسرائيلي المستمر.

كما نظمت تظاهرة أخرى حاشدة في مدينة مالمو السويدية، دعما لأهالي غزة والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

كما شهدت المدن الفرنسية تظاهرات حاشدة، ففي مدينة مرسيليا ومدينة بوردو خرج الآلاف حاملين الأعلام الفلسطينية للتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة.

هذا وحذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من تعرض محافظتي غزة وشمال القطاع لمجاعة حقيقية، محملا المسؤولية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي وإسرائيل.

كما طالب المكتب في بيان بضرورة فتح معبر رفح وجميع المعابر كاملة بشكل عاجل لإتاحة سفر الجرحى للعلاج ودخول المساعدات.

ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

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المصدر: RT

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