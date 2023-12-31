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فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)

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فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)
RT / YNET
فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة وطائرة بدون طيار من منطقة قريبة من غزة
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد إن إسرائيليا انتحل صفة شرطي وسرق أسلحة ومعدات عسكرية من منطقة القتال القريبة من قطاع غزة.

وأفادت القناة "12" العبرية بأن روعي يفراخ (35 عاما) من مدينة تل أبيب تظاهر بأنه انتحل صفة مقاتل في وحدة "اليمام" وهي وحدة القوات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية وقام بسرقة معدات وأسلحة متعددة ومختلفة.

وأكدت الصحيفة أنه قد تم اعتقاله وتم توجيه تهمة انتحال شخصية مقاتل وشرطي، كما اتهم أيضا بسرقة أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية وأمنية من منطقة القتال في غزة.

وذكرت الصحيفة أن النيابة طلبت تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات.

ونشرت القناة "12" العبرية صورة التقطت قبل نحو شهر يظهر فيها روعي يفراخ بجانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحا.

فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)

ومنذ أن تواجد المتهم في الحرب بتاريخ 7 أكتوبر حتى يوم اعتقاله 17 ديسمبر، سرق كميات كبيرة من السلاح والذخائر وزيا عسكريا وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، وعند اعتقاله وجدت السلطات سلاحا في سيارته وفي بيته وبيت والدته.

ومن بين الأسلحة التي ضبطت لدى المتهم، بندقية "ستورم M4"، وقذيفتان دخانيتان، وصندوق ذخيرة 5.56 ملم، وثلاث قنابل، و14 قنبلة صاعقة، ورصاصة "M203"، كما وجدوا صندوق ذخيرة لمسدس 9 ملم، وجهازا لوحيا عسكريا.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الواقعة بأنها فشل أمني جديد.

فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)
/ mako.co.il
فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)
/ mako.co.il
فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)
/ mako.co.il
فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)
/ mako.co.il
فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)
/ mako.co.il
فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)
/ mako.co.il
فشل أمني ذريع.. إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومسيّرة من منطقة قريبة من غزة (صور)
/ mako.co.il

وفي إطار التحقيق في القضية، تم استجواب أربعة مشتبه بهم آخرين من بينهم ضابط شرطة بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة.

وبنهاية التحقيق الذي أجرته "ماحاش" تم إطلاق سراح الأربعة وإحالتهم للحبس المنزلي وتم إبعاد ضابط شرطة عن العمل في الوقت الحالي وسيتم اتخاذ القرار بشأن الأربعة لاحقا.

المصدر: القناة "12" العبرية

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