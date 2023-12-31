الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في مقاطعة روستوف الحدودية

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "تم في 31 ديسمبر الساعة 17.40 بتوقيت موسكو إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في روسيا".

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وأكدت الوزارة إسقاط 3 طائرات مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة روستوف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

وصرح فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود، أن عدد القتلى نتيجة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغورود ارتفع إلى 24 شخصا.

المصدر: RT