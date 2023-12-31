حاملة طائرات أمريكية تتجه من بحر إيجة إلى شرق المتوسط

أفاد موقع Marine Traffic بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" أجرت دورية في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد رسوها لمدة 5 أيام في قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية.

وأشار الموقع إلى أن حاملة الطائرات تتواجد حاليا في بحر إيجة.

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كما غادر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي "يو إس إس نورماندي"، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات القتالية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، ميناء بيرايوس اليوناني.

وأعلن البنتاغون الأسبوع الماضي تمديد بقاء حاملة الطائرات في البحر الأبيض المتوسط على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن المدمرة "يو إس إس لابون" تتواجد في منطقة عمليات الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لتوفير الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: إنترفاكس