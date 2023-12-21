الجيش الأمريكي: المدمرة "يو إس إس لابون" تتواجد بمنطقة عمليات الأسطول الخامس في الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس، أن المدمرة "يو إس إس لابون" تتواجد في منطقة عمليات الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لتوفير الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان نشرته على منصة "إكس": "يو إس إس لابون عبرت قناة السويس، ووصلت منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي في 18 ديسمبر للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وفي 15 ديسمبر، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتمديد نشر حاملات الطائرات بقيادة "جيرالد فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لبضعة أيام أخرى.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن قرار وزير الدفاع يرجع إلى عدم الاستقرار في المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتشير الصحيفة إلى أن هذا هو التمديد الثالث لانتشار حاملة الطائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، تعرضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لما لا يقل عن 76 هجوما مسلحا منذ 17 أكتوبر وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT