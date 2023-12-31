أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن زعماء كييف، "مثل هتلر في 1943-1944، ما زالوا واثقين من أنهم لا يقهرون وأن الغرب سينقذهم في نهاية المطاف".

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن: "إلى أولئك الذين دعوا منكم بالأمس إلى المفاوضات، رد اليوم مستشار رئيس مكتب رئاسة أوكرانيا، ميخائيل بودولياك، وإليكم اقتباسه: "لن تكون هناك مفاوضات. بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. إنما ستكون هناك إنذارات نهائية لروسيا وعلى أعلى مستوى، وستقبلها روسيا".

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وشدد على أن "إنهم، مثل هتلر في 1943-1944، واثقون من أنهم لا يقهرون وأن الغرب سينقذهم في نهاية المطاف".

وأشار إلى أن أولئك الذين أدانتهم محاكمات نورنبيرغ كمجرمي حرب يعتبرون أبطالا في كييف.

وأضاف: "الأساليب التي يستخدمها الاستراتيجيون الحاليون في كييف لا تختلف عن تلك التي استخدمها بانديرا وأعضاء آخرون في تنظيم القوميين الأوكرانيين، في قتلهم للروس واليهود والبولنديين والأوكرانيين على نطاق واسع. والآن أصبح لديهم أسلحة غربية بعيدة المدى في أيديهم، مما يسمح لهم بالوصول إلى وسط المدن. وهم لا يضربون الأهداف العسكرية، بل يستهدفون المدنيين".

وأكد أن قادة نظام كييف النازيين لا يحاولون جر شعب أوكرانيا إلى القاع فقط، ولكن أيضا أولئك الذين يزودونهم بالمعدات العسكرية والذخائر، التي يُزعم أنها للدفاع ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي