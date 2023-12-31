كوريا الشمالية تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للتجسس عام 2024

تعتزم بيونغ يانغ إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للتجسس عام 2024 لتعزيز قدراتها العسكرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وذكرت الوكالة أن "مهمة إطلاق ثلاثة أقمار صناعية استطلاعية إضافية عام 2024 قد تم الإعلان عنها" خلال اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بوصفها أحد القرارات السياسية الرئيسية للعام المقبل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز، بأن كوريا الشمالية حذرت من أن التدخل الأمريكي في عمل أقمارها الصناعية سيجبرها على الرد وتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية.

وقالت الوكالة: "أعلنت كوريا الشمالية، أن التدخل في عمل أقمارها الصناعية سيعتبر بمثابة إعلان حرب. وتهدد كوريا الشمالية بأنها سترد على أي تدخل أمريكي في نشاطاتها الفضائية، بالقضاء على أقمار الاستطلاع الأمريكية".

وفي نهاية نوفمبر، أعلنت بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح قمر الاستطلاع العسكري موليجيونغ-1 إلى مداره على مركبة الإطلاق تشوليما-1، وتخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية أخرى خلال فترة قصيرة.

المصدر: AFP