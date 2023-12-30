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واشنطن: لا نشجع أوكرانيا أو نمنحها إمكانيات لتنفيذ هجمات مماثلة لقصف مدينة بيلغورود الروسية

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واشنطن: لا نشجع أوكرانيا أو نمنحها إمكانيات لتنفيذ هجمات مماثلة لقصف مدينة بيلغورود الروسية
Globallookpress Tsitsagi Nikita
صورة تعبيرية
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا أو تمنحها الإمكانيات لتنفيذ هجمات مماثلة لقصف مدينة بيلغورود الروسية.

وقال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد أوضحنا أننا لا نشجع أو نعطي الإمكانيات لشن مثل هذه الهجمات".

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ووفقا لآخر المعلومات الواردة من وزارة الطوارئ الروسية، فقد قُتل 14 شخصا بينهم طفلان في القصف على مدينة بيلغورود، وأصيب 108 أشخاص آخرين، بينهم 15 طفلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواروخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" في وقت سابق بأن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط مدينة بيلغورود"، مضيفا أن قذائف أوكرانية أصابت مناطق سكنية في المدينة.

المصدر: نوفوستي

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