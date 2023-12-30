زعيمة بالمعارضة الصربية الموالية للغرب تدعو إلى إلغاء نتائج الانتخابات

دعت مارينيكا تيبيتش من زعماء كتلة المعارضة الموالية للغرب "صربيا ضد العنف"، والتي بدأت إضرابا عن الطعام منذ 18 ديسمبر، إلى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 17 ديسمبر.

في ساحة تيرازيجي بالقرب من فندق موسكفا وسط بلغراد، انطلقت يوم السبت أكبر مظاهرة للمعارضة الموالية للغرب ضد نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في 17 ديسمبر.

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وقد تم اقتياد النائبة المعارضة تيبيتش، التي بدأت إضرابا عن الطعام داخل أسوار مبنى لجنة الانتخابات المركزية منذ 18 ديسمبر، إلى المنصة تحت كتف أحد رفاقها.

وقالت الناشطة المعارضة: "آسفة لأنني لا أستطيع أن أقول لكم أكثر مما قلته بالفعل. يجب إلغاء هذه الانتخابات". وقام رفاقها بإخراجها من المنصة، وأعلنوا أنه تم نقلها إلى المستشفى لتدهور وضعها الصحي مباشرة بعد الاعتصام.

في صربيا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، لإعادة الانتخابات البرلمانية والبلدية في بلغراد.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت، وعلى خلفية شكاوى تلقتها بخصوص مسار الانتخابات في 17 ديسمبر، إعادة التصويت في الانتخابات البرلمانية في صربيا يوم السبت في 35 مركز اقتراع (العدد الإجمالي لها حوالي 8.3 ألف مركز اقتراع). ويجري التصويت اليوم من الساعة 7.00 (9.00 بتوقيت موسكو) إلى الساعة 20.00 (22.00 بتوقيت موسكو)، ويحق لأكثر من 19.5 ألف شخص التصويت. بعد إغلاق مراكز الاقتراع، يجب على اللجان الانتخابية تقديم البروتوكولات إلى لجنة الانتخابات المركزية في غضون 96 ساعة.

وبعد ذلك، وخلال 72 ساعة أخرى، تقوم اللجنة المركزية بقبول الشكاوى واعتماد النتائج الأولية للتعبير عن الإرادة.

المصدر: نوفوستي