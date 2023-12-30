قالت ريبيكا كوفلر وهي موظفة سابقة في استخبارات البنتاغون، في مقالة لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية، إنه لا أحد يتمتع بعقل سليم، يمكن أن يصدق أن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا.

وأشارت الخبيرة إلى اللهجة الواثقة للرئيس فلاديمير بوتين، الذي سخر علنا من تصريحات مسؤولين أمريكيين زعموا فيها بأن المساعدة الغربية "ستجبر" موسكو على تقديم تنازلات لكييف.

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وأضافت: "عند إلقاء نظرة صادقة على الوضع - وهو أمر تبدو النخبة السياسية في واشنطن غير قادرة على القيام به، سواء كان ذلك في أفغانستان أو أوكرانيا - فإن بوتين يبدو أكثر واقعية بكثير من زيلينسكي، الذي لا يزال لا يقبل بشيء أقل من النصر".

وذكرت الخبيرة بكلمات زيلينسكي الأخيرة في مقابلة مع مجلة تايم، بأنه "لا يوجد أحد يؤمن بالنصر، كما يؤمن هو به".

وقالت: "زيلينسكي على حق. لا أحد يتمتع بالفطرة السليمة يمكنه الاعتقاد بأن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا، التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف سكان أوكرانيا...".

ووفقا لها، "حتى" وسائل الإعلام الأمريكية، التي دعمت نظام كييف "بشكل أعمى" على مدى العامين الماضيين، بدلا من التحليل الموضوعي، اعترفت عمليا بأن روسيا ستسحق ترسانة زيلينسكي والمساعدة الغربية لأوكرانيا.

وتابعت الخبيرة القول: "الحسابات لا تكذب، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة النخبة الأمريكية للتلاعب بالأرقام. للأسف، في العام المقبل - تماما مثل العام الماضي وسنوات عديدة قبله خلال "الحرب الأبدية" في أفغانستان - يستمر فريق بايدن في محاولاته للحصول على عدة مليارات من جيوبنا، ويعدنا بأن انتصار أوكرانيا أصبح قاب قوسين أو أدنى".

وشددت كوفلر على أنه يكاد يكون من المؤكد أن مثل هذا "التفكير البدائي" سيؤدي إلى تدمير أكبر لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي