"حتى مصباح الثلاجة".. جنرال ألماني يقر بما أغفله الغرب بخصوص السلاح الروسي

أكد اللواء كريستيان فرويدنغ أن الغرب استخف بقدرة صناعة روسيا العسكرية وبتأهب حلفائها لتزويدها بما تحتاجه، مشيرا إلى أن حذاقة روسيا تمكنها حتى من تسخير مصباح الثلاجة لأغراض عسكرية.

وقال فرويدنغ - الذي يترأس المقر الخاص بأوكرانيا في وزارة الدفاع الألمانية لصحيفة Süddeutsche Zeitung : "لم نكن ندرك أنهم (روسيا) سينجحون في ما نلاحظه الآن بوضوح وهو بناء المجمع الصناعي العسكري وتوسيعه وزيادة طاقته الإنتاجية رغم نظام العقوبات الصارم المفروض عليه".

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وبحسب فريدينغ، فإن الدول الغربية لم تؤمن بقدرة روسيا على البقاء، ولهذا السبب تم تجاهل بعض الفرص المتاحة أمامها في النزاع الأوكراني، بما في ذلك تلك المتعلقة باجتذاب الدعم من حلفائها.

وأضاف: "سواء كانت كوريا الشمالية، أو الصين، وكذلك دول الجنوب العالمي. حتى لو كانت تلك الدول توفر لموسكو مصابيح إضاءة الثلاجات فقط، لتمكنت من تسخيرها أيضا للأغراض العسكرية".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن المجمع الصناعي العسكري الروسي، ومن أجل تلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة وتأمين الإمداد المستمر للقوات، زاد بشكل كبير إنتاج الأنواع الأكثر شعبية من الأسلحة ووسائل التدمير.

وبحسب شويغو، فقد تحدى العاملون في صناعات الدفاع الروسية "الإمكانات العسكرية التقنية الغربية التي طالما تبجحت بها".

المصدر: نوفوستي