جيش أوكرانيا يعترف بفشله في إسقاط أي صاروخ من طراز خا-22 منذ بداية العملية العسكرية

قال يوري إيغنات مستشار قيادة سلاح الجو الأوكراني، إن قوات بلاده لم تتمكن من إسقاط أي من 300 صاروخ من طراز خا-22 التي أطلقها الجيش الروسي منذ بدء عمليته العسكرية الخاصة.

وأضاف المستشار الأوكراني: "يحلق صاروخ خا-22 بسرعة 4 آلاف كيلومتر في الساعة، ويقترب من الهدف في الغالب عبر مسار باليستي، لذلك هناك حاجة إلى وسائل خاصة لاعتراضه".

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وتابع المستشار القول: "نحتاج لمنظومات دفاع جوي مثل باتريوت، لذلك التصدي لهذه الصواريخ ليس بالأمر السهل بتاتا. لقد استخدم العدو أكثر من 300 صاروخ من هذه الصواريخ (منذ بداية العملية العسكرية الخاصة). وبالإضافة إلى صاروخ خا-22، لديهم أيضا نسخة مطورة منه وهي صواريخ خا-32".

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد أسقطت أي نسبة من صواريخ خا-22 وحا-32، رد المستشار بالنفي.

صاروخ روسي من طراز خا-22

وفي يوليو الماضي، قال إيغنات إن الجيش الأوكراني يعتزم تعزيز الدفاع الجوي بمنظومات غربية بسبب فقدان المعدات السوفيتية الصنع واستحالة الحصول عليها.

وفي سبتمبر ذكر هذا المستشار أن دفاعاتهم الجوية عاجزة في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. وفي وقت لاحق من شهر سبتمبر، قال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، إن أوكرانيا تخطط لإنتاج أنظمة دفاع جوي بشكل مستقل.

المصدر: نوفوستي