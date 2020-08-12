مقاتلة "سو-30" تتزود بصواريخ فرط الصوتية

يتم تزويد مقاتلات "سو- 30 إس إم" " بصواريخ "جو- بحر" الثقيلة فرط الصوتية العاملة بالوقود السائل من طراز "خا – 32" التي استخدمت سابقا في قاذفات "تو-22 إم 3" بعيدة المدى فقط.

أفادت بذلك يوم 11 أغسطس صحيفة "إزفيستيا " الروسية.

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وقالت الصحيفة إن عملية تزويد المقاتلة بالصواريخ الجديدة التي تدمر الأهداف على مدى حتى 1000 كيلومتر تجري في إطار حملة تطوير الطائرة بعنوان "أدابتاسيا – سو".

وحسب الوثائق التي توفرت لدى صحيفة "إزفيستيا" فإن عملية تطوير المقاتلة انطلقت عام 2015. وتقضي العملية كذلك بتزويد الطائرة برادار "بارس" الحديث ومنظومة مكافحة صواريخ "أرض – جو" وتحديث أجهزة الكمبيوتر في الطائرة واستبدال قطع الغيار الأجنبية صنع كلها بقطع غيار روسية.

وقال رئيس تحرير بوابة militaryrussia الإلكترونية في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" إن صاروخ "خا – 32" يمكن أن يستخدم كصاروخ مضاد للسفن. كما يمكن استخدامه لتدمير أهداف أخرى ذات إحداثيات معلومة.

وحسب المواصفات التقنية فإن صاروخ "خا – 32" يمكن أن يتسارع حتى سرعة 5 ماخ (ما يعادل نحو 6500 كيلومتر في الساعة) على ارتفاع 40 كيلومترا.

ويبلغ قطره 90 سنتيمترا، ووزنه 6 أطنان. أما كمية الوقود فتسمح له بقطع مسافة 1000 كيلومتر.

المصدر: إزفيستيا