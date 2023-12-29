انتهاك جديد للمجال الجوي البولندي والرئيس يعقد اجتماعا مع القيادات العسكرية

أعلن الجيش البولندي عن انتهاك جسم مجهول الهوية من أوكرانيا للمجال البولندي ثم اختفى من شاشات الرادار.

أفادت بذلك القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية على موقع X، حيث تابعت أن جسما مجهول الهوية دخل المجال الجوي البولندي من أوكرانيا، وقام قائد عمليات القوات المسلحة بحشد القوات والوسائل المتاحة. وقد عقد الرئيس البولندي اجتماعا عاجلا مع القيادة العسكرية للبلاد بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف أجسام قادمة من أوكرانيا إلى الأراضي البولندية، حيث سقط صاروخ في مدينة بشيفدوف على مسافة ليست بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وفي سبتمبر اعترفت السلطات البولندية، وكذلك أكد المدعي العام في البلاد بأن كييف رفضت التعاون في التحقيق في الحادث، وأن هذا القرار "ربما اتخذ على المستوى السياسي الرفيع للدولة الأوكرانية"، وذلك على خلفية اعتراف الزعيم البولندي أندريه دودا بأن هناك احتمالا كبيرا أن يكون الصاروخ تابعا للدفاع الجوي الأوكراني، والتزم "الناتو" بنفس الموقف.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم تنفيذ أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، ولفتت الوزارة إلى أن الصور من مكان الحادث تشير بوضوح إلى أنها شظايا صاروخ أوكراني من طراز "إس-300".

المصدر: نوفوستي