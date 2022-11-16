عند الناتو "الخبر اليقين".. طائرة تابعة للحلف تعقبت الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية

قالت شبكة"CNN"، نقلا عن مسؤول عسكري في الناتو، إن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي، كانت في الأجواء البولندية وتتبعت الصاروخ الذي أصاب أراضيها، ونقلت البيانات إلى وارسو والحلف.

ونقلت القناة عن المسؤول قوله: "تم تقديم المعلومات الاستخباراتية، مع علامات الرادار، لحلف شمال الأطلسي وبولندا". ولم يذكر المسؤول من الذي أطلق الصاروخ، ومن أين.

يشار إلى أن طائرات الناتو تراقب أجواء أوكرانيا بانتظام منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة. وكانت طائرة الناتو التي تتبعت الصاروخ تراقب الأحداث في أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام بولندية مساء 15 نوفمبر بسقوط صاروخين في قرية بشيفودوف في لوبلان فويفوديشيب في شرق بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وزعمت وزارة الخارجية البولندية إن الصاروخ روسي الصنع، بينما أشار الرئيس، أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة حول ماهية الصواريخ.

من جهته دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، إلا أنه صرح بأن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادما من روسيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية أي ضربات من قبلها على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، وأكدت أن الصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية. ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية"، هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لوكالة "نوفوستي"،" لم تتمكن صواريخ كروز الروسية من الوصول إلى بولندا، لكن صواريخ S-300 الأوكرانية التي يتم إطلاقها بشكل غير طبيعي يمكن أن تطير إلى هناك".

المصدر: نوفوستي