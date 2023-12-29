"وقاحة" زيلينسكي تجاه روسيا تثير غضب نشطاء شبكة X

أثارت "وقاحة" فلاديمير زيلينسكي تجاه روسيا ودعوته للانخراط في الحرب ضدها والاستمرار في مساعدة أوكرانيا، امتعاض مستخدمي الشبكة الاجتماعية X (تويتر سابقا).

وانتقد مستخدمو شبكة X، دعوة رأس نظام كييف زيلينسكي لمواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

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وذكّر مستخدمو الإنترنت، زيلينسكي بأن الأمريكيين العاديين يعارضون تمويل نظام كييف، وأن الوضع في أوروبا كان أفضل قبل ظهوره على الساحة السياسية.

وقال أحد المعلقين: "كانت أوروبا أكثر أمانا قبل وصول بايدن وزيلينسكي إلى السلطة".

وشدد مستخدم آخر، على أن نداء زيلينسكي يعتبر دعوة لإهدار الأرواح البشرية والأموال، لذا فقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع.

واستنتج مستخدم ثالث، أن الولايات المتحدة ستضطر لترك زيلينسكي وحيدا في المستقبل القريب.

يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا في عام 2023.

وتتضمن الحزمة المذكورة، ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي NASAMS، ولراجمات هيمارس وقذائف مدفعية من عيار 105 و155 مم ، وقواذف مضادة للدروع من طراز Javelin وTOW و AT-4، بالإضافة إلى أكثر من 15 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.

المصدر: mk