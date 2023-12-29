"واشنطن بوست": "بامتنان فاتر" كييف تقبل حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن حزمة المساعدات الأمريكية "المتواضعة" لأوكرانيا، البالغة 250 مليون دولار، قوبلت "بالامتنان الفاتر" في كييف.

وذكرت الصحيفة أنه وفقاً لنائب رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، إيغور تشيرنيف، فإن الحزمة الجديدة تفيد فقط في "الصمود لفترة أطول"، في حين أنها لن تساعد في "تغيير الوضع في ساحة المعركة" لصالح كييف.

وأضاف تشيرنيف: "حزمة المساعدات الصغيرة هذه هي دليل بالنسبة لنا على أن هناك مشاكل في الدعم الأمريكي لأوكرانيا"، معربا عن أمله في أن تكون هذه الصعوبات مؤقتة ويتم التغلب عليها "قريبا جدا".

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستقدم ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لكييف، مطالبا الكونغرس بالتصرف في أقرب وقت ممكن.

وأوضح بلينكن: "لقد كانت مساعدتنا حاسمة لدعم شركائنا الأوكرانيين.. توفر هذه الحزمة ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقا لأوكرانيا، كما تشمل القدرات المتوفرة في حزمة اليوم ذخائر الدفاع الجوي، ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة".

وأضاف: "من الضروري أن يتصرف الكونغرس بسرعة، وفي أقرب وقت ممكن، لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الكونغرس 106 مليارات دولار لتمويل مختلف البرامج والمشاريع، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، لكن الكونغرس لم يصادق على التشريع بهذا الشأن، حيث رفض النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، كما أن مجلس النواب في الكونغرس ليس في عجلة من أمره للموافقة على الموازنة المتضمنة مساعدات لأوكرانيا نظرا لوجود خلافات داخلية مع إدارة الرئيس بايدن حول بنود الميزانية.

ويطالب الجمهوريون، كشرط لتمرير الموازنة، بإضافة بند تمويل لحماية الحدود الأمريكية مع المكسيك بغية مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: نوفوستي+RT