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غاتيلوف: الغرب يدرك بشكل متزايد استحالة كسر روسيا

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غاتيلوف: الغرب يدرك بشكل متزايد استحالة كسر روسيا
Sputnik
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أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن الغرب يدرك بشكل متزايد أنه لا يمكن كسر روسيا،دع مشيرا إلى تزايد دعم المسار الروسي في الأمم المتحدة.

وقال غاتيلوف على "تيلغرام": "نشعر بوضوح متزايد أنهم هنا في أوروبا وفي مقر الأمم المتحدة في جنيف يقتربون من إدراك حقيقة بسيطة وهي أنه في النضال من أجل القضية العادلة، لا يمكن كسر روسيا وروحها. وسيتعين على خصومنا تقبل هذه الحقيقة والتعايش معها ونحن بدورنا من المنابر الأمم المتحدة سنذكرهم بذلك".

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وأكد أن روسيا تعتمد في هذه العملية على "الدعم المتزايد" من الأشخاص ذوي التفكير المماثل ممن يشاركون روسيا دعواتها لإنشاء عالم متعدد الأقطاب يقوم على المساواة ويراعي مصالح جميع الدول.

وشددت موسكو أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

وأشارت إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

المصدر: RT

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