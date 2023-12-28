تركيا تعلن "تحييد" أكثر من ألفي مقاتل كردي في سوريا والعراق خلال عام
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ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الجيش التركي تمكن خلال العام الماضي من تحييد 2201 مقاتل من القوات شبه العسكرية الكردية في شمال العراق وشمال سوريا
وأوضحت وكالة أنباء EFE أن وصف تحييد ما جاء في بيان وزارة الدفاع يعني القتل أو الإصابة بجروح أو الأسر.
وتعتبر تركيا القوات الكردية المتواجدة بالقرب من حدودها في سوريا والعراق جماعات إرهابية متمردة.
وبدأ النزاع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق تجمعات لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات التركية عمليات جوية وبرية ضدها.
المصدر: انترفاكس