مجلة أمريكية تتحدث عن سلاح روسي "مفترس" يهدد الناتو

قال المعلق العسكري الأمريكي بيتر سوتشيو، في مقالة نشرتها مجلة The National Interest، إنه يمكن اعتبار طائرة الشبح الروسية بدون طيار" S-70 " (أوخوتنيك -ب) تهديدا للناتو.

وأضافت المقالة: "على الرغم من أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تدخل الخدمة القتالية بشكل رسمي، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطائرة الروسية أوخوتنيك -ب، بمثابة التهديد الفعلي لحلف شمال الأطلسي".

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ووفقا للصحفي، ستسمح هذا الطائرة بدون طيار بتوسيع قدرات الطائرات الروسية المأهولة، ولا سيما طائرة Su-57، وسيتم استخدامها المسيرة الجوية المذكورة، كمركبة تابعة.

وأشار المعلق كذلك إلى أن S-70 يمكن أن تصبح "مفترسا خفيا حقيقيا" في الجو بسبب تصميمها "كجناح طائر" وبفضل المواد المركبة والطلاءات التي تجعلها خفية، المستخدمة في تصنيعها.

وخلص سوتشيو إلى القول: "حتى عدد قليل من طائرات S-70 يمكن أن تصبح خطرا قاتلا ومميتا".

وتم تطوير طائرة "أوخوتنيك" المسيرة بواسطة مكتب التصاميم التابع لشركة "سوخوي" الروسية، وصممت هذه الطائرة وفقا لمبدأ "الجناح الطائر"، واستخدمت في تطويرها تقنيات ومواد تقلل من بصمتها الرادارية والحرارية لجعلها خفية عن الرادارات المعادية.

ويبلغ طول هذه الطائرة 14 مترا، وامتداد جناحيها 19 م، ووزنها عند الإقلاع أكثر من 20 طنا، ونفذت أول عملية إقلاع لها عام 2019.

المصدر: نوفوستي