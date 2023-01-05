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ضابط متقاعد أمريكي: طائرة "أوخوتنيك" بدون طيار ستعزز بشكل كبير الجيش الروسي

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ضابط متقاعد أمريكي: طائرة
Sputnik
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قال الضابط الأمريكي المتقاعد برنت إيستوود، في مقالة نشرها موقع 19FortyFive ، إن الطائرة الضاربة الجديدة بدون طيار من طراز S-70B "أوخوتنيك" ستعزز بشكل كبير قدرات الجيش الروسي.

ويرى مؤلف المقالة، أن القدرة "الأكثر إثارة" لهذا الدرون الطائر، هي إمكانية استخدامه بشكل مشترك مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".

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وذكر أن الرفوف الطائرة من هذا النوع، ستضم ما يصل إلى أربعة درونات من طراز "أوخوتنيك"( الصياد)، التي ستحلق قبل المقاتلة لتوفير الإنذار والتوجيه والضربات الأرضية.

وشدد الضابط المتقاعد، على أن درونات "أوخوتنيك" ستعزز بشدة إمكانيات الطائرة المقاتلة وتجعلها "أكثر فتكا". وقال: "هذه فعلا مجموعة الأحلام" القتالية.

وأضاف إيستوود، أن مهام "أوخوتنيك" ستشمل ليس فقط تدمير الأهداف الأرضية، بل ممارسة مختلف أنواع الحرب الإلكترونية، وكذلك جمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاعية.

ونوه بقدرة "أوخوتنيك" على التحليق وقطع مسافة تصل إلى 6 آلاف كلم دون توقف.

ويشار إلى أنه تم تصميم درون "أوخوتنيك" في شركة "سوخوي" للصناعات الجوية، ويبلغ طوله 14 مترا، وباع جناحيه - 19 مترا ، ووزنه عند الإقلاع - أكثر من 20 طنا.

المصدر: نوفوستي

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