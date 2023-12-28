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نيودلهي تكشف عن تطورات في قضية الهنود المحكومين بالإعدام في قطر بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" (فيديو)

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نيودلهي تكشف عن تطورات في قضية الهنود المحكومين بالإعدام في قطر بتهمة
Globallookpress
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية عن قرار القضاء القطري تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 8 مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقالت الخارجية في بيان: "لقد لحظنا اليوم حكم محكمة الاستئناف القطرية في القضية، والذي تم فيه تخفيف الأحكام".

وأشارت إلى أنهم في انتظار صدور تفاصيل قرار الاستئناف "ونحن على اتصال وثيق مع الفريق القانوني وكذلك أفراد أسر المحكومين من أجل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".

وبينت الخارجية أن سفير نيودلهي في الدوحة ومسؤولين آخرين كانوا حاضرين في محكمة الاستئناف اليوم، إلى جانب أفراد الأسر.

وأضافت: "لقد وقفنا إلى جانبهم منذ بداية القضية وسنواصل تقديم كل المساعدة القنصلية والقانونية. وسنواصل أيضا مناقشة الأمر مع السلطات القطرية".

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واختتم البيان: "نظرا للطبيعة السرية والحساسة لإجراءات هذه القضية، لن يكون من المناسب الإدلاء بأي تعليق إضافي في هذه المرحلة".

وأصبح معروفا أنه بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وعلى الفور، صرحت الحكومة الهندية بأنها "صدمت بشدة" من الحكم، وأضافت أنها "تستكشف جميع الخيارات القانونية"، مشيرة إلى أنها تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية" وستناقش "الحكم مع السلطات القطرية".

كما سارع جايرام راميش، المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض، الحكومة الهندية إلى "استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة القطرية" لبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.

المصدر: RT + وكالات

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