أكدت صحيفة Daily Express البريطانية، أن الجيش الروسي سيبدأ قريبا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، باستخدام أحدث مدافع الهاوتزر الموجودة بحوزته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المدافع تتمتع بميزات فنية فريدة، من بينها أن مداها القتالي يبلغ سبعين كيلومترا، ويمكنها إطلاق أكثر من عشر قذائف في الدقيقة.

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ونوهت المقالة بأنه منذ بداية الصراع في أوكرانيا، واصلت روسيا تزويد جيشها بأسلحة حديثة ذات قوة نارية جدية.

في وقت سابق، قال سيرغي تشيميزوف مدير عام شركة روستيخ الحكومية، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إنه ستظهر قريبا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، أحدث مدافع الهاوتزر الروسية "Koalitsiya".

وشدد المدير العام على أن هذه المدافع تتمتع بتفوق كبير في مجال المدى على مدافع الهاوتزر التي تنتجها دول الناتو.

وأضاف تشيميزوف، أنه تم إنجاز اختبار مدافع الهاوتزر هذه، وبدأت عملية إنتاجها الضخم بالفعل.

المصدر: نوفوستي