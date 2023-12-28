نصائح غير متوقعة في 2023.. ضرورة قبول فكرة التفاوض مع موسكو "حقنا للدماء"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه لا ينبغي على أوكرانيا رفض فكرة التفاوض مع موسكو من أجل السلام، وأشارت في مقال لها إلى ضرورة تمسك كييف بأي فرصة لوضع حد لإراقة الدماء.

وبررت الصحيفة هذا الأمر بعد المحاولات الفاشلة من قوات كييف للاستيلاء والسيطرة على أراض في إشارة إلى فشل الهجوم المضاد الذي أعلنت كييف عنه وعن أهدافه وذلك منذ أشهر عديدة.

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وتحدثت الصحيفة أيضا عن حالة الجمود الذي تعيشه كييف على الجبهات واصفة إياه بأنه "عودة مؤلمة إلى عالم الحقيقة والواقع"، وأردفت: "القتال يستنزف الموارد العسكرية والبشرية لأوكرانيا، والهجوم المتوقع على نطاق واسع لم يتمكن حتى من تجاوز خطوط الدفاعات الروسية".

وأكدت أن استمرار النزاع لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإضرار بأوكرانيا نفسها وبث حالة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا.

وأصبح معروفا أنه في 4 يونيو الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوبي دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وزجت في المعارك ألوية مقاتلة كانت قد تلقت تدريباتها على أيدي ضباط الناتو وتم تسليحها بمعدات أجنبية. ورغم ذلك كله لم يتمكنوا حتى من تجاوز الدفاعات التكتيكية التي رسمتها القوات الروسية، وتكبدوا جراء خسائر فادحة.

وبناء على ذلك، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخذا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الانحسار.

المصدر: نوفوستي