إعلام مصري: الهلال الأحمر المصري ينشئ مخيما إغاثيا بخان يونس جنوب قطاع غزة

قالت وسائل إعلام مصرية إن الهلال الأحمر المصري وبتوجيهات من القيادة السياسية قام بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة "القاهرة 24" أن المرحلة الأولى من إقامة المخيم على وشك الإنتهاء وتتضمن إقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص.

وأضافت أن المخيم الإغاثي بخان يونس يأتي في إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستيعاب آلاف النازحين من شماله.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21110 قتلى، والجرحى إلى 55243 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر: RT + القاهرة 24