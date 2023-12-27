كشف وزير الداخلية الأوكراني السابق، فيتالي زاخارتشينكو، أن القناصة الذين شاركوا في الانقلاب عامي 2013-2014 كانوا في الغالب من دول البلطيق وجورجيا.

وقال وزير الداخلية السابق إن القناصة كانوا مرتبطين بشكل وثيق بأجهزة المخابرات في الولايات المتحدة والدول الغربية.

وقد أدلى زاخارتشينكو بتصريحات هذه في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الوزير السابق قوله: "لقد أثبتنا أن ما يسمى بـ "القناصين المجهولين" كانوا في الغالب من دول البلطيق وجورجيا، ويرتبطون ارتباطا وثيقا بأجهزة استخبارات الدول الغربية والولايات المتحدة".

وأكد أن عملية الميدان شاركت فيها عدة مجموعات من القناصة المحترفين الذين لم يكونوا على علم بأنشطة بعضهم.

وأضاف: "لقد وصلوا سرا بدون أسلحة إلى مكان مُجهز مسبقا لإطلاق النار .. وبعد الانتهاء من المهمة، انسحبوا سرا أيضا".

وفي عام 2018، قالت ناديجدا سافتشينكا، التي كانت آنذاك نائبة في البرلمان الأوكراني، إنها رأت كيف قام رئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي في عام 2014 خلال الميدان الأوروبي بإحضار القناصة إلى فندق أوكرانيا في وسط كييف.

المصدر: RT + وكالات