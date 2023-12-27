"نيوزويك": طائرات "إف 16" قد تكون وصلت أوكرانيا

رجحت مصادر لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أن مقاتلات "إف 16" الأمريكية الصنع، التي تعهدت بعض الدول الغربية بتقديمها لأوكرانيا، قد وصلت إلى البلاد.

وقال مصدر أمريكي لـ "نيوزويك"، يوم الأربعاء، أن الدفعة الأولى من الطائرات قد تكون وصلت إلى أوكرانيا بالفعل.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان القوات الأوكرانية إسقاط 8 طائرات روسية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة والهجوم على سفينة "نوفوتشيركاسك" الروسية في ميناء فيودوسيا بالقرم فجر الثلاثاء 26 ديسمبر، ما تسبب بتداول شائعات وافتراضات حول إمكانية حصول أوكرانيا على مقاتلات "إف 16".

ولم تعلن أوكرانيا رسميا الحصول على الدفعة الأولى من طائرات "إف 16".

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ونقلت "نيوزويك" عن دانييل رايس، المستشار السابق لقائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، قوله: "آمل بأن الغرب قد تعلم عدم الإعلان عن أنظمة الأسلحة الجديدة، الأمر الذي كان يقوم به خلال الأشهر الـ 20 الأخيرة من الحرب".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن في 22 ديسمبر أن هولندا تستعد لتسليم الدفعة الأولى من طائرات "إف 16" لأوكرانيا.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين قد اجتازت دورة التدريب الأساسية على قيادة "إف 16" في المملكة المتحدة، وتواصل التدريبات في الدنمارك.

وجدير بالذكر أن هولندا أعلنت قبل عدة أشهر أنها ستقدم 18 طائرة من نوع "إف 16" لأوكرانيا. ويجري تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام تلك الطائرات في عدة دول غربية،بما فيها الولايات المتحدة.

المصدر: "نيوزويك"