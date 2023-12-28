من قلب RT.. بايدن يغني: أنا روسي (فيديو)

نشرت قناة RT فيديو قصيرا من بطولة رئيسة التحرير مرغريتا سيمونيان و"الرئيس الأمريكي جو بايدن" باستخدام الذكاء الاصطناعي يسخر من أوهام "التدخل الروسي في الشأن الداخلي الأمريكي".

ويحمل الفيديو شعارا ساخرا "تدخلنا ونتدخل، وسوف نتدخل"، وتبدو فيه سيمونيان وكأنها تدير عملية سرية ضخمة يقوم فيها فريق القناة بالتحكم بالرئيس الأمريكي جو بايدن ودفعه للسقوط على سلم الطائرة، وأداء حركات آلية، استعدادا للوصول إلى المرحلة الأخيرة التي يؤدي فيها الرئيس الأمريكي باللغة الروسية أغنية "أنا روسي" التي اشتهرت هنا مع بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، وندعوكم جميعا لمشاهدته ومشاركته مع أصدقائكم.

المصدر: RT