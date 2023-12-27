ما هو صاروخ RPO-A الذي أعلنت "كتائب القسام" استخدامه للمرة الأولى؟

أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، استخدام صاروخ RPO-A المضاد للتحصينات لأول مرة في المعارك الجارية على محاور عدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، فماذا عن هذا الصاروخ؟.

صاروخ RPO-A، وكما يعرف باللغة الروسية "شميل" (قاذف اللهب)، قاذف محمول على الكتف من صناعة روسية، وهو عبارة عن قذيفة صاروخية حرارية مملوءة بخليط ناري، أثناء حرب أفغانستان حصل على لقب "السلاح الشيطاني"، ويشبه عمل قاذفة "لاو" المضادة للدبابات.

ويستعمل الصاروخ لمهاجمة مواقع إطلاق النار المخفية للعدو، أو لاستهداف قوات المشاة، ولتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة والسيارات، من حيث التأثير شديد الانفجار، فإن "قاذف اللهب" من عيار 93 ملم على الأنواع الرئيسية من الأهداف ليس أقل شأنا من قذائف المدفعية عيار 122-155 ملم.

وأثناء الانفجار، يصاحب نبضة درجة الحرارة المرتفعة، انخفاض حاد في الضغط الناتج عن انفجار خليط الوقود والهواء، ما يتسبب بالقضاء على جميع الكائنات الحية بحجم يصل إلى 80 مترا مكعبا، وفي المناطق المفتوحة يدمر مساحة 50 مترا مربعا، في الأماكن الضيقة - حتى 80 مترا مربعا.

وتم تطوير RPO-A في عام 1984، وتم تطوير الصمامات الميكانيكية من قبل المعهد التكنولوجي للبحث العلمي الذي يحمل اسم بافل إيفانوفيتش سنيغيريف في بالاشيخا.

هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21110 قتلى، والجرحى إلى 55243 منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: RT