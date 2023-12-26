"بلومبرغ": مصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية ستكون غير قانونية وغير معقولة

اعتبر مقال لوكالة "بلومبرغ" أن سعي واشنطن لمصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي غير قانوني وغير معقول، لأنه يدفع دولا أخرى لتخزين أصولها في مراكز مصرفية محايدة وليس بالدولار.

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وحذر كاتب العمود في الوكالة أندرياس كلوث من أن "مثل هذا القرار من شأنه أن يثير تساؤلات جيوسياسية. في الواقع، سيتم إرسال إشارة إلى الصين والدول الأخرى التي لديها توترات مع الولايات المتحدة، مفادها أنه ستتم مصادرة أصول بنوكها المركزية، على سبيل المثال إذا هاجمت الصين تايوان".

وتابع: "لذلك سيكثفون جهودهم لتخزين أصولهم في مراكز مصرفية محايدة وليس بالدولار أو اليورو، بل بعملات أخرى. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى تقويض قوة الولايات المتحدة".

وأضاف كلوث أن مصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية من شأنها أن تقنع دول الجنوب العالمي بالنفاق الأمريكي وتزيد من نفورها من واشنطن.

وقال: "لقد أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أن أوكرانيا هي الخط الأمامي في الصراع العالمي للدفاع عن "النظام الدولي القائم على القواعد". لكن الدول من إندونيسيا إلى جنوب أفريقيا والبرازيل لا تقتنع بها. إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تفعل ما تريد وتبرر ذلك بعد حدوثه. وبمصادرتها الأصول الروسية من خلال تشريعات مخصصة، ستغذي واشنطن رواية النفاق الأميركي وتزيد من تنفير ما يسمى بالجنوب العالمي".

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وفي وقت سابق، أعلن ممثل رفيع المستوى للإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق "هدف استراتيجي" يتمثل في استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا. وحسب المسؤول، صرحت الإدارة الأمريكية علنا بأنها على اتصال مع شركائها في مجموعة السبع بشأن أفضل وأنسب طريقة لضمان ألا تتاح لروسيا فرصة اختيار ما إذا كانت "ستعوض أوكرانيا عن الأضرار التي تسببت بها أو متى ستعوضها".

وكان الكرملين أكد أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بند دائم مطروح على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وواشنطن، ويشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا.

المصدر: "بلومبرغ"