الخارجية الأمريكية: الغرب لن يعيد الأصول الروسية المجمدة حتى تدفع موسكو تكاليف العملية الخاصة لكييف

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيمس أوبراين، أن الدول الغربية لن تعيد الأصول المجمدة إلى روسيا قبل أن تدفع موسكو تكاليف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وزملاءه في مجموعة السبع ... أكدوا [سابقا] أن روسيا يجب أن تدفع. وأن أصول روسيا المجمدة (في الغرب)، والتي تبلغ، حوالي 300 مليار دولار، لن تعود إلى روسيا حتى تدفع موسكو تكاليف العملية العسكرية الخاصة.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية، وحق وزير الخارجية بنقلها لأوكرانيا والمنظمات الدولية.

هذا وقد وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمكن بموجبه "استبدال" جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.

وينص المرسوم، الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع "C" في روسيا مقابلها.

تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جمدت نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية، لكن الاتحاد لم يتمكن من إيجاد المبررات القانونية لمصادرة تلك الأصول.

المصدر: وكالات