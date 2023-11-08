بوتين يوقع مرسوما حول إمكانية "استبدال" الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب بأصول أجنبية مجمدة في روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمكن بموجبه "استبدال" جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.

وينص المرسوم، الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع "C" في روسيا مقابلها.

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ويجري الحديث الآن عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.

وسيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.

ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع.

وأعلن وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، أن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم اليوم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة. وتقترح السلطات الروسية البدء في استبدالها بالأموال التي يجمعها الأجانب في حسابات من النوع "C".

المصدر: نوفوستي