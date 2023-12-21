واشنطن تبحث مع شركائها دور روسيا المحتمل في إعادة إعمار أوكرانيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تدرس مع شركائها الدور المحتمل لروسيا في إعادة إعمار أوكرانيا.

واضاف كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه لن يعلق على بيانات صحيفة "نيويورك تايمز" التي أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مفاوضات عاجلة مع الحلفاء بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وقال: "لكن بشكل عام، ناقشنا مع العديد من حلفائنا وشركائنا الدور الذي يجب أن تلعبه روسيا بعد انتهاء الصراع في ما يتعلق بإعادة هيكلة وإعمار أوكرانيا على المدى الطويل".

ووفقا له، "من السابق لأوانه التحدث" عن إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لهذه الأغراض.

وقد صرح عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة بأنها تدرس بشكل جدي إمكانية استخدام الأصول الروسية في إعادة إعمار أوكرانيا ومساعدة كييف.

وفي آخر رد روسي على ذلك هدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بالرد على مصادرة الأصول الروسية، وصرح بأن جواب موسكو سيكون موازيا على أي تصرف بالأموال الروسية المجمدة لدى الاتحاد.

المصدر: تاس