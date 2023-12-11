المفوضية الأوروبية بصدد اقتراح مجموعة من التدابير بشأن أصول البنك المركزي الروسي

صرح مصدر في المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، بأن المفوضية ستقترح غدا مجموعة كاملة من الإجراءات لاستخدام إيرادات الأصول المجمدة العائدة للبنك المركزي الروسي.

وقال المصدر: "يجب على مجلس هيئة المفوضين غدا أن يعتمد حزمة من التدابير لاستخدام إيرادات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي".

وتخطط المفوضية الأوروبية لتقديم اقتراح رسمي بشأن استخدام الدخل الناتج عن استثمار الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، قبل قمة الاتحاد في ديسمبر.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع أصولا روسية بقيمة 300 مليار يورو تقريبا. من بينها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أصدروا تعليماتهم للمفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، ولكن لم يتم تلقي اقتراح من المفوضية الأوروبية حتى الآن.

في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لنظام كييف للفترة حتى عام 2027، تكثفت مرة أخرى مناقشة استخدام الدخل من الأصول الروسية لهذه الأغراض.

المصدر: نوفوستي