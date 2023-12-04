مصدر: المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا للتصرف في مدخول الأصول الروسية

تخطط المفوضية الأوروبية لتقديم اقتراح رسمي بشأن استخدام الدخل الناتج عن استثمار الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، قبل قمة الاتحاد في ديسمبر.

أفاد بذلك مصدر في المفوضية الأوروبية في حديث لمراسل "نوفوستي"، وقال: "هدفنا هو تقديم اقتراح رسمي هذا العام، إن أمكن، قبل قمة المجلس الأوروبي. ووفقا لجدولنا الزمني، من المقرر تقديم الاقتراح في 12 ديسمبر الجاري".

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وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع أصولا روسية بقيمة 300 مليار يورو تقريبا. من بينها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وفي نهاية أكتوبر، أفادت مؤسسة الإيداع الدولية Euroclear، أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 نحو ثلاثة مليارات يورو من فوائد الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أصدروا تعليماتهم للمفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، ولكن لم يتم تلقي اقتراح من المفوضية الأوروبية حتى الآن.

في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لنظام كييف للفترة حتى عام 2027، تكثفت مرة أخرى مناقشة استخدام الدخل من الأصول الروسية لهذه الأغراض.

المصدر: نوفوستي