"ردا على سرقة الأموال الروسية".. وزير المالية الروسي يهدد بإجراءات ضد أصول أوروبية

هدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الاتحاد الأوروبي بالرد على مصادرة الأصول الروسية، وصرح بأن جواب موسكو سيكون موازيا على أي تصرف بالأموال الروسية المجمدة لدى الاتحاد.

وقال الوزير الروسي في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، سيتبع ذلك ردا مماثلا تماما من روسيا".

وأشار إلى إمكانية استخدام الدخل الناتج عن الأصول الأوروبية المجمدة في روسيا في حال تم اتخاذ قرار مماثل ضد الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

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وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن مكتب المدعي العام الألماني يريد الاستيلاء على جزء من الأصول الروسية بقيمة تزيد عن 720 مليون يورو وتجديد ميزانية الدولة بها.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو شملت مصادرة أصول روسية لديه.

من جهتها اتخذت روسيا إجراءات جوابية شملت تجميد أصول وأموال غربية لديها، ووضعت أصول العشرات من الشركات الغربية تحت تصرف الحكومة الروسية.

المصدر: برايم