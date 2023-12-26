تحدث وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أليكسي تشيكونكوف عن لقاء شخصي جمعه مع حفيد الجنرال الفرنسي شارل ديغول، الذي عبّر عن خجله من خيانة أوروبا للقيم المشتركة مع روسيا.

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وقال تشيكونكوف عبر قناة "روسيا 24": "لقد عقدت مؤخرا اجتماعا رائعا مع بيير ديغول حفيد السياسي الفرنسي العظيم شارل ديغول الذي كان في زيارة لروسيا، وقال ببساطة على المستوى الإنساني كم يخجل مواطنوه في أوروبا وليس فرنسا وحدها، من خيانة أوروبا للقيم التي حارب من أجلها جده".

وأضاف أن فهم خيانة هذا الإرث من قبل السياسيين الغربيين المعاصرين أصبح ينتشر على نحو متزايد.

المصدر: نوفوستي