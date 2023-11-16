حفيد ديغول يخطط للحصول على الجنسية الروسية

قال بيير ديغول، حفيد مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة الجنرال شارل ديغول، لمراسل "تاس"، إنه يدرس إمكانية الحصول على الجنسية الروسية.

وأضاف في حديثه على هامش منتدى الثقافات المتحدة، الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في بطرسبورغ: "نعم، هذا بالضبط ما اعتزم القيام به. سيكون شرفا لي أن أحصل على الجنسية الروسية".

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وتابع ديغول قائلا: "روسيا تقدم فرصا عظيمة. وأنا أحب ثقافتكم العميقة والقوية وذكاءكم وروحكم الروسية".

يعقد منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع - منتدى الثقافات المتحدة هذا العام في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر بعد توقف دام ثلاث سنوات. وتشرف على تنظيم هذه الفعالية حكومة روسيا الاتحادية ووزارة الثقافة الروسية وحكومة بطرسبورغ، وهو يعتبر حدثا عالمي المستوى.

ويشارك فيه كل مرة، آلاف الخبراء في مجال الثقافة من جميع أنحاء العالم، وشخصيات بارزة في المسرح والأوبرا والباليه، ومخرجون وموسيقيون، وشخصيات عامة، وممثلون عن السلطات وقطاع الأعمال، والمجتمع الأكاديمي.

المصدر: تاس