الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 675 عسكريا وإسقاط مقاتلتين و24 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 675 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلتي Su-24، و24 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا وبلغت خسائر العدو 195 جنديا وتم تدمير عتاد ومدافع له.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 205 أفراد وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 150 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما وتم القضاء على 65 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا وتم تدمير آليات للعدو.

إسقاط مقاتلتين Su-24 بمنطقة جوفتن بمقاطعة نيقولاييف، وبلدة نيقولايفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

اعتراض خمسة صواريخ من HIMARS أمريكية الصنع.

إسقاط 24 مسيرة في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية