الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 675 عسكريا وإسقاط مقاتلتين و24 مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 675 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلتي Su-24، و24 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا وبلغت خسائر العدو 195 جنديا وتم تدمير عتاد ومدافع له.
- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 205 أفراد وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية.
- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 150 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.
- على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما وتم القضاء على 65 عسكريا.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا وتم تدمير آليات للعدو.
- إسقاط مقاتلتين Su-24 بمنطقة جوفتن بمقاطعة نيقولاييف، وبلدة نيقولايفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
- اعتراض خمسة صواريخ من HIMARS أمريكية الصنع.
- إسقاط 24 مسيرة في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وخيرسون.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية