الكرملين: وزير الدفاع أبلغ بوتين بالأضرار التي لحقت بسفينة "نوفوتشيركاسك"

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بالأضرار التي لحقت بسفينة "نوفوتشيركاسك" جراء الاعتداء الأوكراني على مرفأ فيودوسيا في القرم.

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جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنه خلال هجوم القوات الأوكرانية تعرضت سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشيركاسك" في مرفأ فيودوسيا لأضرار.

وأضافت أن الدفاعات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين شاركتا في الهجوم، وأن شخصا واحدا قتل وأصيب أربعة آخرون.

المصدر: نوفوستي