تبون: ما تتعرض له غزة وصمة عار على البشرية وليس فقط العرب

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان، اليوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب فلسطين، معتبرا أن ما تشهده غزة وصمة عار على البشرية وليس فقط العرب.

وأضاف في كلمته: "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة من وقت سيدي بومدين الغوثي وصلاح الدين الأيوبي، لدينا شهداء هناك، لم نتخلَّ يوما عن فلسطين ولن نتخلى عنها".

واعتبر أن "غزة وصمة عار على البشرية وليس على العرب فقط"، مشيرا إلى 10 آلاف طفل ليس لهم أي ذنب يقصفون ويبادون ورغم ذلك يحاولون لسايكس بيكو جديد ويسعون لترحيل الفلسطينيين".

وقال إن "الجزائر تدافع بشراسة عن مبادئ ثورتها وقيم البشرية ولا تتخلى عن الدول الضعيفة".

ومع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 20674 قتيلا ونحو 55 ألف جريح حتى الآن.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط ظروف إنسانية وُصفت بالكارثية والمروعة وفقا لمنظمة الأمم المتحدة والسلطات في قطاع غزة، حيث نفدت المواد الغذائية وانهارت المرافق الصحية والمنشآت المدنية.

المصدر: RT