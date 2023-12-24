سريلانكا توقف نحو 15 ألف شخص ضمن جهود مكافحة المخدرات

أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم الأحد أنّ طواقمها أوقفت نحو 15 ألف شخص في إطار عملية واسعة لمكافحة المخدّرات، نفّذت على مدار أسبوع بدعم من الجيش.

وأوضحت الشرطة أنّ نحو 13700 شخص يشتبه بإتجارهم بالمخدّرات أوقفوا إلى جانب 1100 مستهلك سيفرض عليهم الخضوع لبرنامج لإزالة السموم في مراكز الجيش.

وأوضح المصدر في بيان أنّ عمليات المداهمة أدت إلى ضبط 440 كغم من المخدّرات، منها 272 كغم من القنب الهندي، و35 كغم من الحشيش، و9 كغم من الهيرويين.

وقالت الشرطة إنّ حملتها ستستأنف اعتبارا من الـ 27 ديسمبر الجاري، نظرا لانشغالها بضمان الأمن العام خلال الأعياد.

وواجهت هذه الحملة انتقادات حادة من ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وقال المحامي حجاز حزب الله إنّ المداهمات وعمليات التوقيف تمّت دون أوامر قانونية، داعيا المعنيين إلى تقديم معلومات عن عناصر الشرطة من أجل الاحتجاج لدى القضاء.

ومن جانبها، أشارت الناشطة أمبيكا ساتكوناناثان إلى غياب التحقيقات المسبقة بهذا الصدد، ورأت أنّ الحملة استهدفت "مناطق فقيرة فقط" وتجنّبت كبار تجار المخدرات.

المصدر: أ ف ب