بايدن يصدر عفوا عن آلاف المدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفوا عن آلاف الأشخاص الذين أدينوا باستخدام وحيازة المخدرات في البلاد.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن آلاف الأشخاص الذين أدينوا باستخدام وحيازة "الماريخوانا" على الأراضي الفيدرالية وواشنطن العاصمة، في أحدث جولة من عمليات العفو الرئاسي.

وأوضح البيت الأبيض: "يمنح بايدن أيضا عفوا لـ 11 شخصا يقضون بأحكام طويلة بشكل غير متناسب بسبب جرائم مخدرات".

وقال بايدن بشأن العفو إن "ذلك سيساعد في جعل الوعد بالعدالة والمساواة حقيقة واقعة".

وأضاف: "السجلات الجنائية لاستخدام وحيازة الماريخوانا فرضت حواجز لا داعي لها على فرص العمل والإسكان والتعليم.. لقد انقلبت حياة الكثيرين رأسا على عقب بسبب نهجنا الفاشل في التعامل مع الماريخوانا، وقد حان الوقت لتصحيح هذه الأخطاء".

ويعتمد العفو الصادر يوم الجمعة على عفو سابق أصدره بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 مباشرة، ما جعل آلاف المدانين بحيازة كميات بسيطة من المخدرات في البلاد مؤهلين للحصول على عفو.

وكرر بايدن دعوته لحكام الولايات والقادة المحليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة لإسقاط الإدانات المتعلقة بالمخدرات، قائلا: "إذا كان لا ينبغي أن يقبع أي شخص في سجن فيدرالي بسبب استخدام أو حيازة الماريخوانا فحسب، كذلك لا ينبغي أن يكون أحد في سجن محلي أو سجن تابع للولاية لهذا السبب أيضا".

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المصدر: RT + "أ ب"