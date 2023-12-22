 
مباشر

بايدن يصدر عفوا عن آلاف المدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات

أخبار العالم

بايدن يصدر عفوا عن آلاف المدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wni8

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفوا عن آلاف الأشخاص الذين أدينوا باستخدام وحيازة المخدرات في البلاد.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن آلاف الأشخاص الذين أدينوا باستخدام وحيازة "الماريخوانا" على الأراضي الفيدرالية وواشنطن العاصمة، في أحدث جولة من عمليات العفو الرئاسي.

وأوضح البيت الأبيض: "يمنح بايدن أيضا عفوا لـ 11 شخصا يقضون بأحكام طويلة بشكل غير متناسب بسبب جرائم مخدرات".

وقال بايدن بشأن العفو إن "ذلك سيساعد في جعل الوعد بالعدالة والمساواة حقيقة واقعة".

وأضاف: "السجلات الجنائية لاستخدام وحيازة الماريخوانا فرضت حواجز لا داعي لها على فرص العمل والإسكان والتعليم.. لقد انقلبت حياة الكثيرين رأسا على عقب بسبب نهجنا الفاشل في التعامل مع الماريخوانا، وقد حان الوقت لتصحيح هذه الأخطاء".

ويعتمد العفو الصادر يوم الجمعة على عفو سابق أصدره بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 مباشرة، ما جعل آلاف المدانين بحيازة كميات بسيطة من المخدرات في البلاد مؤهلين للحصول على عفو.

وكرر بايدن دعوته لحكام الولايات والقادة المحليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة لإسقاط الإدانات المتعلقة بالمخدرات، قائلا: "إذا كان لا ينبغي أن يقبع أي شخص في سجن فيدرالي بسبب استخدام أو حيازة الماريخوانا فحسب، كذلك لا ينبغي أن يكون أحد في سجن محلي أو سجن تابع للولاية لهذا السبب أيضا".

إقرأ المزيد
صور توثق كيس الكوكايين الذي تم ضبطه في البيت الأبيض
صور توثق كيس الكوكايين الذي تم ضبطه في البيت الأبيض
إقرأ المزيد
"نيويورك تايمز": تنظيف سطحي لسان فرانسيسكو من المخدرات والتشرد قبل وصول بايدن وشي

المصدر: RT + "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية