"نيويورك تايمز": تنظيف سطحي لسان فرانسيسكو من المخدرات والتشرد قبل وصول بايدن وشي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن اتخاذ السلطات المحلية في سان فرانسيسكو الأمريكية جملة إجراءات لإخفاء مظاهر البؤس والتشرد الطاغية على المدينة قبيل وصول الرئيسين الأمريكي والصيني إليها.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أنهم في سان فرانسيسكو يقومون بخلق أشبه ما يمكن وصفه بـ"وهم المدينة النظيفة" ويقومون بإخفاء المشردين المنتشرين فيها قبل وصول الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.

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وقبل انعقاد مؤتمر "آبيك"، الذي من المتوقع أن يجمع زعماء من 21 دولة، سارعت الشرطة إلى عمليات تطهير أوكار المخدرات ومخيمات المشردين.

وهنا برزت الأسئلة البديهية من لدن السكان المحليين وهي أنه لماذا قررت سلطات سان فرانسيسكو معالجة هذه المشاكل الفاضحة في الوقت الحالي فقط.

بدورها، قالت مديرة "التحالف لإنهاء التشرد"، جنيفر فريدنباخ للصحيفة: "هذه تعتبر عملية سطحية للغاية في سبيل فرض واستعادة سير النظام، إنهم ببساطة يحاولون إخفاء وجود المشردين، وليس حل هذه المشكلة".

هذا وقد أفادت وكالة "كيودو" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ يخططان لإجراء محادثات ثنائية في 15 نوفمبر الجاري في سان فرانسيسكو على هامش قمة آبيك.

وقالت الوكالة إن الاستعداد للاجتماع في مرحلته النهائية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بكين لم تؤكد رسميا بعد مشاركة شي جين بينغ في القمة.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني في 15 نوفمبر، مؤكدا أنه يريد "إدارة المنافسة بروح المسؤولية" بين واشنطن وبكين.

المصدر: RT + وكالات