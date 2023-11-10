الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ويلتقي نظيره الأمريكي

أعلنت بكين يوم الجمعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، حيث سيشارك في قمة "آبيك" وسيجري أيضا محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الصينة في بيان:"بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور الرئيس الصيني شي جين بينغ سان فرانسيسكو، حيث سيلتقي الزعيمان في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، كما سيشارك (شي جين بينغ)، بناء على دعوة، في الاجتماع الثلاثين غير الرسمي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض عقد اجتماع بين بايدن وشي جين بينغ في 15 نوفمبر في سان فرانسيسكو، حيث ستعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن فتورا، منذ فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين، وقد ازداد الوضع سوءا مع وصول بايدن إلى السلطة.

المصدر: نوفوستي