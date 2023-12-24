جنرال أوكراني كبير يتساءل كيف ستعوّض كييف النقص في أفراد جيشها وتجند 500 ألف عسكري

أشار الجنرال الأوكراني دميتري مارتشينكو إلى أن جيشه يعاني نقصا حادا في صفوفه، متسائلا كيف ستتمكن كييف من تعويض الفاقد وتجنيد 500 ألف فرد في حملة التعبئة التاسعة منذ بدء الحرب.

وقال في حديث لـ"دويتشه فيله": "من الصعب التكهن بموعد إنهاء التعبئة واستدعاء 500 ألف فرد آخرين، ومدى قدرتهم على القتال في ظل متوسط أعمار الرجال ممن لم يتم سوقهم للخدمة بعد".

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وأضاف أن القوات الأوكرانية وسط النقص الكارثي في ​​الذخيرة، تستعد للسيناريوهات الأسوأ في العام المقبل.

وتابع: "مقابل كل 100 جندي قتلوا أو فقدوا في القتال سيتم تعبئة 20 فردا جديدا".

وأعرب عن رفضه سد النقص في الجيش بتجنيد النساء طالما أن الكثيرين من الرجال الأوكرانيين يختبئون في الخارج.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الاستخبارات بوزارة دفاع أوكرانيا كيريل بودانوف أن التعداد المطلوب لجيش بلاده مليون ومئة ألف فرد، وأنه لإتمام هذا العدد لا بد من إعلان التعبئة وتجنيد 500 ألف فرد.

وأشار بودانوف عبر قناة Left Bank الأوكرانية في "يوتيوب" إلى أنه ما من عملية "تجنيد في الجيش قادرة على تلبية هذا العدد، وأن التعبئة العامة فقط يمكنها سد الحاجة المطلوبة".

وبحسب قوله فإن القيادة الأوكرانية واجهت مهمة جديدة تتمثل في إيجاد الحافز لدى الرجال من أجل الالتحاق بالجيش حيث انتهى المقاتلون المتحمسون خلال الأشهر الـ6 الأولى من بدء القتال في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي