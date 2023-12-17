ماسك يعلق على تعليق ساكس حول واقع الجيش الأوكراني

علق المليارديرالأمريكي إيلون ماسك ورجل الأعمال ديفيد ساكس، على تقارير غربية عن إقدام نظام كييف على سحب مواطنين من الشوارع وإرسالهم للقيام بدور "الانتحاريين" وسط تعتيم تام.

وعلق ساكس في منشور عبر منصة "X"، على تقرير أمريكي لصحيفة "نيويورك تايمز"، يتحدث عن معارك قاسية وغير مجدية يخوضها الجيش الأوكراني على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، وسط تناقض تام مع الوصف المفرط في التفاؤل للوضع من قبل السلطات الأوكرانية. ناهيك عن أساليب نظام كييف في مذكرات الاستدعاء واستخدام أساليب الترهيب والقوة.

وعلق ساكس قائلا: "لأجل ماذا نقدم أموالنا.. صحيفة نيويورك تايمز توجز كيف يسحب الجيش الأوكراني الرجال من الشوارع ويرسل جنوده إلى "الانتحار".

من جهته علق ماسك على منشور ساكس بإشارة تعجب: "!!".

What our money is funding: NYT reports that the Ukrainian military is “pulling men off the streets” and sending soldiers on “suicide missions.” pic.twitter.com/I7yel8CGA9 — David Sacks (@DavidSacks) December 16, 2023

!! — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2023

وكانت تقارير غربية عديدة ومنها صحيفة "فايننشال تايمز" قد تحدثت عن استراتيجية الاتصالات "الوردية والمتفائلة" التي ينتهجها زيلينسكي أمام الحلفاء والخسائر بصفوف جيشه، والتي أحدثت صدعا في الداخل الأوكراني.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة على استراتيجية الاتصالات في كييف، فإن رسائل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهدف دائما إلى الحفاظ على مظهر التفاؤل وسط الأوكرانيين وأمام الحلفاء الغربيين أيضا.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذه المظاهر المتفائلة تقابلها رقابة صارمة وتحفظا شديدين على الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش الأوكراني في ساحات القتال.

المصدر: RT